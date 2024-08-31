1000 долларов за снятие автомобиля с розыска — на Волыни будут судить полицейского

Чиновник полиции требовал валютную взятку от гражданина за решение вопроса о снятии транспортного средства с розыска.

Иллюстративное фото из открытых источников

На Волыни будут судить полицейского, требовавшего от мужчины 1000 долларов за снятие автомобиля с розыска. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о вымогательстве и получении начальником одного из отделов Управления патрульной полиции в Волынской области неправомерной выгоды и совершении им служебного подлога и несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированной системе (ч. 3 ст. 36). .1 ст.

По данным следствия, чиновник полиции требовал 1000 долларов от гражданина за решение вопроса о снятии транспортного средства с розыска.

Кроме того, получив первый транш из этой суммы – 100 долларов, полицейский внес заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении – оставление места ДТП гражданином, который этого правонарушения не совершал, и совершил несанкционированное изменение данных в информационной системе Нацполиции.

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