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1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку — на Волині судитимуть поліцейського

07:37, 31 серпня 2024
Посадовець поліції вимагав валютний хабар від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.
1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку — на Волині судитимуть поліцейського
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Волині судитимуть поліцейського, який вимагав від чоловіка 1000 доларів за зняття автомобіля з розшуку. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання начальником одного з відділів Управління патрульної поліції у Волинській області неправомірної вигоди та вчинення ним службового підроблення і несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється у автоматизованій системі (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, посадовець поліції вимагав 1000 доларів від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку.

Окрім того, отримавши перший транш з цієї суми – 100 доларів, поліцейський вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення – залишення місця ДТП громадянином, який цього правопорушення не вчиняв, та вчинив несанкціоновану зміну даних в інформаційній системі Нацполіції.

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