У Держпраці нагадали, чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця

Видавати трудову книжку потрібно обов'язково лише у випадку, якщо працівник звільняється.

Державна служба з питань праці пояснює, чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця.

Видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі підстав немає. В той же час, відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу.

Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Також, трудова книжка має бути видана працівнику у разі його звільнення.

Видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов’язковому порядку передбачається після завершення робіт щодо включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п’яти років.

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