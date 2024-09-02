Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці нагадали, чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця

22:54, 2 вересня 2024
Видавати трудову книжку потрібно обов'язково лише у випадку, якщо працівник звільняється.
У Держпраці нагадали, чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює,  чи треба видати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця.

Видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі підстав немає. В той же час, відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу.

Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Також, трудова книжка має бути видана працівнику у разі його звільнення.

Видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов’язковому порядку передбачається після завершення робіт щодо включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Видатки на Вищий антикорупційний суд скоротять на 43 млн грн

Бюджетний комітет Ради рекомендував скоротити видатки на ВАКС на 43 млн грн.

Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

Національний банк наділений широким колом повноважень у сфері фінмоніторингу – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно важливості ролі НБУ у забезпеченні стабільності фінансової системи.

Суддя не може перебирати на себе роль перекладача – позиція Верховного Суду

Зазначення головуючим у справі, що в разі нерозуміння обвинуваченим обставин справи переклад буде виконаний суддею, є порушенням права на захист – Верховний Суд.

Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя

Визначення базового посадового окладу судді у розмірі 2102 гривні є дискримінацією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду