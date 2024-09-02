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В Гоструда напомнили, нужно ли выдать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя

22:54, 2 сентября 2024
Выдавать трудовую книжку нужно обязательно только в том случае, если работник увольняется.
В Гоструда напомнили, нужно ли выдать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, нужно ли издать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя.

Выдавать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя, пока нет оснований. В то же время отсутствуют основания отказать работнику в выдаче такой трудовой книжки по его требованию.

Такое требование желательно оформить посредством заявления. Также трудовая книжка должна быть издана работнику в случае его увольнения.

Выдача всех имеющихся трудовых книжек работникам в обязательном порядке предусматривается по завершении работ по включению Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников, которые должны быть осуществлены в течение пяти лет.

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