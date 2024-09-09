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Водійські права за гроші: на Закарпатті судили жінку, яка за $250 обіцяла домовитися з посадовцями сервісного центру МВС

07:00, 9 вересня 2024
Жінка обіцяла допомогти співмешканці знайомого скласти іспит для отримання водійських прав.
Водійські права за гроші: на Закарпатті судили жінку, яка за $250 обіцяла домовитися з посадовцями сервісного центру МВС
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На Закарпатті мешканку Мукачева судили за зловживання впливом й оштрафували  на 34 тисячі гривень.

Згідно з матеріалами справи №303/6883/24, жінка переконала знайомого, що за 250 доларів зможе допомогти його співмешканці скласти іспит для отримання водійських прав категорії «В». Обвинувачена розповіла, що може вплинути на посадовців МВС.

Згодом жінка отримала від знайомого необхідні для складання іспиту документи його співмешканки та 250 доларів.

Обвинувачена консультувала жінку, як поводитися під час складання іспиту. Вона залучила інструктора сервісного центру, який провів пробне заняття. Жінку допустили до іспиту з водіння, але вона його не склала.

Згодом фігурантка знову організувала для жінки пробне практичне заняття на одному з маршрутів сервісного центру. Водійка складала іспит на тому ж маршруті й отримала права.

У суді обвинувалена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Жінці призначили 34 тисячі гривень штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляції.

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