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Водительские права за деньги: на Закарпатье судили женщину, которая за $250 обещала договориться с должностными лицами сервисного центра МВД

07:00, 9 сентября 2024
Женщина обещала помочь сожительнице знакомого сдать экзамен для получения водительских прав.
Водительские права за деньги: на Закарпатье судили женщину, которая за $250 обещала договориться с должностными лицами сервисного центра МВД
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На Закарпатье жительницу Мукачево судили за злоупотребление влиянием и оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Согласно материалам дела №303/6883/24, женщина убедила знакомого, что за 250 долларов сможет помочь его сожительнице сдать экзамен для получения водительских прав категории «В». Обвиняемая рассказала, что может повлиять на должностных лиц МВД.

Впоследствии женщина получила от знакомого необходимые для сдачи экзамена документы его сожительницы и 250 долларов.

Обвиняемая консультировала женщину, как вести себя во время сдачи экзамена. Она привлекла инструктора сервисного центра, проведшего пробное занятие. Женщину допустили к экзамену по вождению, но она его не сдала.

Впоследствии фигурантка снова организовала для женщины пробное практическое занятие на одном из маршрутов сервисного центра. Водитель сдавала экзамен на том же маршруте и получила права.

В суде обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Женщине назначили 34 тысяч гривен штрафа. Приговор можно оспорить в апелляции.

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