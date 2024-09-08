Умер ведущий «КВН» Александр Масляков

В рф умер 82-летний Александр Масляков.

В рф умер основатель, ведущий и президент "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков. Ему было 82 года.

Предварительно причиной смерти Александра Маслякова стал рак легких. У него была неоперабельная опухоль.

Масляков больше всего запомнился зрителям как неизменный ведущий программы "КВН" - ее он вел с 1964 по 2022 годы.

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