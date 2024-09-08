Помер ведучий «КВН» Олександр Масляков

У рф помер 82-річний Олександр Масляков.

У рф помер засновник, ведучий та президент "Клубу веселих та кмітливих" (КВН - в рф) Олександр Масляков. Йому було 82 роки.

Попередньо, причиною смерті Олександра Маслякова став рак легенів. У нього була неоперабельна пухлина.

Масляков найбільше запам'ятався глядачам як незмінний ведучий програми "КВН" – її він вів з 1964 по 2022 роки.



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