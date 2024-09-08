На Тернопільщині людей незаконно утримували у псевдореабілітаційному центрі: подробиці

Вартість перебування в установі становила від 6 тисяч гривень.

На Тернопільщині скерували до суду справу 4 учасників організованої групи та ще 4 осіб, які упродовж 2023–2024 років незаконно позбавляли волі громадян у вдаваних «реабілітаційних центрах», які функціонували на території Тернопільської та Хмельницької областей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства клієнтів розшукували у мережі Інтернет або серед знайомих, адже організатори в минулому мали ті ж залежності, що і їхні «підопічні».

Обвинувачені використовували вразливість родин, які стикнулися з проблемами нарко- та алкозалежності, та замість надання реальної допомоги, фактично утримували людей у неволі, порушуючи їхні права.

Вартість перебування в установі становила від 6 тисяч грн на місяць, хоча обіцяного лікування громадяни не отримували.

Вони не могли безперешкодно залишити приміщення «центру», адже їх замикали всередині та охороняли ззовні, а також обмежували будь-які контакти з їхніми рідними.

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