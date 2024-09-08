В Тернопольской области людей незаконно держали в псевдореабилитационном центре: подробности

Стоимость пребывания в учреждении составляла 6 тысяч гривен.

В Тернопольской области направили в суд дело 4 участников организованной группы и еще 4 человек, которые на протяжении 2023-2024 годов незаконно лишали свободы граждан в мнимых «реабилитационных центрах», которые функционировали на территории Тернопольской и Хмельницкой областей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, клиентов разыскивали в сети Интернет или среди знакомых, ведь организаторы в прошлом имели те же зависимости, что и их «подопечные».

Обвиняемые использовали уязвимость семей, которые столкнулись с проблемами нарко- и алкозависимости, и вместо оказания реальной помощи фактически содержали людей в неволе, нарушая их права.

Стоимость пребывания в учреждении составляла от 6 тысяч грн в месяц, хотя обещанное лечение граждане не получали.

Они не могли беспрепятственно покинуть помещение центра, ведь их запирали внутри и охраняли снаружи, а также ограничивали любые контакты с их родными.

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