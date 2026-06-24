Володимир Зеленський підписав закон про публічні закупівлі для гармонізації з нормами ЄС

Закон наближає систему публічних закупівель України до європейських стандартів, імплементує директиви ЄС та запроваджує нові інструменти участі бізнесу в державних тендерах.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу №4888-IX (законопроєкт №11520).

Закон гармонізує систему публічних закупівель із директивами ЄС та впроваджує нові інструменти. Документ спрощує залучення міжнародних інвестицій та підтримуватиме вітчизняні підприємства, зокрема створені ветеранами війни.

Як писала «Судово-юридична газета», 27 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про публічні закупівлі» для гармонізації з нормами ЄС.

Що отримає український бізнес?

Закон №11520 суттєво розширює можливості для участі у закупівлях українських компаній, особливо МСП, та прибирає застарілу бюрократію.

Перегляд механізму поділу предмета закупівлі на лоти

Закон чітко врегульовує механізм поділу великих закупівель на лоти. Це не дозволить великим гравцям забирати всі замовлення та відкриє двері невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Можливість пропонувати власні рішення (альтернативні тендерні пропозиції)

Вперше бізнес зможе подавати варіанти своїх рішень (якщо це передбачено замовником). Тобто, якщо ви маєте технологічно кращу або вигіднішу альтернативу, ви зможете запропонувати її на тендері.

Гнучкі інструменти для тривалої співпраці

Оновлені правила використання рамкових угод та динамічних систем закупівель дозволять компаніям планувати свою роботу наперед, постачаючи стандартизовані товари без постійного збору пакетів документів з нуля.

Унормування субпідряду

Взаємовідносини із субпідрядниками та співвиконавцями тепер чітко врегульовані на рівні закону. Це робить роботу у великих проєктах безпечною та юридично захищеною для кожного учасника ланцюжка.

Чому це важливо для євроінтеграції та міжнародного співробітництва?

Наближення до стандартів ЄС

Закон спрямований на імплементацію Директиви 2014/24/EU. Публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Довіра донорів та розвиток партнерства

Для партнерів ухвалення закону – показник, що відбудова України відбувається за найвищими світовими стандартами прозорості. Це відкриє шлях до масштабного залучення іноземних інвестицій, фінансування проєктів відновлення, де український бізнес відіграватиме ключову роль.

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