Жінкам пропонували заборонити виїзд за кордон нарівні з чоловіками: чи можуть переглянути чинні правила

Ініціатива про однакові обмеження на виїзд для жінок і чоловіків отримала мізерну підтримку.

Фото: magnific.com

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Ініціатива щодо запровадження однакових правил виїзду за кордон для жінок і чоловіків не отримала підтримки громадян. Петиція із закликом обмежити виїзд жінок за межі країни нарівні з чоловіками, за понад три місяці набрала лише 14 підписів.

Ініціатива не набрала необхідної кількості голосів

Петицію до Кабміну було зареєстровано 23 березня. Станом на 24 червня вона зібрала лише 14 голосів із 25 тисяч необхідних для того, щоб уряд був зобов’язаний розглянути звернення.

Автор ініціативи пропонував запровадити для жінок такі самі обмеження на виїзд за кордон, які діють для чоловіків призовного віку під час воєнного стану.

Які аргументи навів автор петиції

На думку автора звернення, заборона на виїзд жінок за межі України могла б сприяти зменшенню кількості розлучень, забезпеченню рівності прав та обов’язків між жінками і чоловіками, а також скороченню відтоку кваліфікованих працівників за кордон.

Однак пропозиція не викликала значного суспільного інтересу і не наблизилася до необхідного порогу підтримки.

Які правила виїзду для жінок діють зараз

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше уряд ухвалив рішення про скасування будь-яких обмежень на перетин державного кордону для жінок, які працюють у державному секторі.

Так, Кабмін дозволив усім жінкам без винятку вільно виїжджати за кордон незалежно від того, чи працюють вони в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах або в судах.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, урядове рішення скасувало попередні обмеження, які стосувалися окремих категорій працівниць державного сектору. Для жінок не застосовуються спеціальні заборони на перетин кордону, пов’язані з місцем роботи чи займаною посадою.

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