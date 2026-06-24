Женщинам предлагали запретить выезд за границу наравне с мужчинами: могут ли пересмотреть действующие правила

Инициатива об одинаковых ограничениях на выезд для женщин и мужчин получила мизерную поддержку.

Фото: magnific.com

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Инициатива по введению одинаковых правил выезда за границу для женщин и мужчин не получила поддержки граждан. Петиция с призывом ограничить выезд женщин за пределы страны наравне с мужчинами за более чем три месяца набрала лишь 14 подписей.

Инициатива не набрала необходимого количества голосов

Петиция в Кабмин была зарегистрирована 23 марта. По состоянию на 24 июня она собрала лишь 14 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы правительство было обязано рассмотреть обращение.

Автор инициативы предлагал ввести для женщин такие же ограничения на выезд за границу, которые действуют для мужчин призывного возраста во время военного положения.

Какие аргументы привел автор петиции

По мнению автора обращения, запрет на выезд женщин за пределы Украины мог бы способствовать уменьшению количества разводов, обеспечению равенства прав и обязанностей между женщинами и мужчинами, а также сокращению оттока квалифицированных работников за границу.

Однако предложение не вызвало значительного общественного интереса и не приблизилось к необходимому порогу поддержки.

Какие правила выезда для женщин действуют сейчас

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее правительство приняло решение об отмене любых ограничений на пересечение государственной границы для женщин, работающих в государственном секторе.

Так, Кабмин разрешил всем женщинам без исключения свободно выезжать за границу независимо от того, работают ли они в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судах.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительственное решение отменило предыдущие ограничения, которые касались отдельных категорий работниц государственного сектора. Для женщин не применяются специальные запреты на пересечение границы, связанные с местом работы или занимаемой должностью.

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