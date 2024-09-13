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Чи поширюються готівкові обмеження на внесення готівки до каси банку — роз’яснення

11:04, 13 вересня 2024
Податкова пояснила, що платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки.
Чи поширюються готівкові обмеження на внесення готівки до каси банку — роз’яснення
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Державна податкова служба пояснила, чи поширюються готівкові обмеження на внесення готівки до каси банку.

Зазначається, що відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення №148, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

  1. між собою – у розмірі до 10000 грн уключно;
  2. з фізичними особами – у розмірі до 50000 грн уключно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит надавачів платіжних послуг підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні надавачам платіжних послуг для здійснення заходів належної перевірки клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в п. 6 розд. II Положення №148, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.

Згідно з п. 7 розд. ІІ Положення №148 фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50000 грн. уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50000 грн., проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки;

між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50000 грн уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50000 грн., здійснюються шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення та/або переказу коштів на рахунки.

Пунктом 8 Положення №148 визначено, що обмеження, установлені в пп. 6 та 7 розд. II Положення №148, не стосуються:

  1. розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
  2. добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
  3. використання готівки, виданої на відрядження;
  4. виплат, пов’язаних з оплатою праці;
  5. використання готівкових коштів з фондів, створених на виконання ч. 3 ст. 24 Закону України від 14.10.2014 №1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України» із змінами та доповненнями, ч. 2 ст. 32 Закону України від 28.01.2021 №1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України» із змінами та доповненнями та ч. 4 ст. 17 розд. II Закону України від 12.11.2015 №794-VIII «Про Державне бюро розслідувань» із змінами та доповненнями.

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