Распространяются ли наличные ограничения на внесение наличных денег в кассу банка — разъяснение

Государственная налоговая служба объяснила, распространяются ли наличные ограничения на внесение наличных денег в кассу банка.
Отмечается, что согласно п. 6 разд. ІІ Положения №148, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:
Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента учетом риск-ориентированного подхода.
Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.
Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положение №148, касается также расчетов при оплате за товары, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.
Согласно п. 7 разд. ІІ Положение №148 физические лица вправе осуществлять наличные расчеты:
- с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам – в размере до 50000 грн. включительно.
Платежи на сумму, превышающую 50000 грн, производятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета;
- между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере до 50 000 грн. включительно.
Платежи на сумму, превышающую 50000 грн, производятся путем перевода средств со счета на счет или внесения и/или перевода средств на счета.
Пунктом 8 Положения №148 определено, что ограничения, установленные в пп. 6 и 7 разд. II Положения №148, не касаются:
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