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Распространяются ли наличные ограничения на внесение наличных денег в кассу банка — разъяснение

11:04, 13 сентября 2024
Налоговая пояснила, что платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета.
Распространяются ли наличные ограничения на внесение наличных денег в кассу банка — разъяснение
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Государственная налоговая служба объяснила, распространяются ли наличные ограничения на внесение наличных денег в кассу банка.

Отмечается, что согласно п. 6 разд. ІІ Положения №148, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

  • между собой – в размере до 10000 грн включительно;
  • с физическими лицами – в размере до 50000 грн включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положение №148, касается также расчетов при оплате за товары, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

Согласно п. 7 разд. ІІ Положение №148 физические лица вправе осуществлять наличные расчеты:

- с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам – в размере до 50000 грн. включительно.

Платежи на сумму, превышающую 50000 грн, производятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета;

- между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере до 50 000 грн. включительно.

Платежи на сумму, превышающую 50000 грн, производятся путем перевода средств со счета на счет или внесения и/или перевода средств на счета.

Пунктом 8 Положения №148 определено, что ограничения, установленные в пп. 6 и 7 разд. II Положения №148, не касаются:

  • расчетов хозяйствующих субъектов с бюджетами и государственными целевыми фондами;
  • добровольных пожертвований и благотворительной помощи;
  • использование наличных, выданных на командировку;
  • выплат, связанных с оплатой труда;
  • использование наличных средств из фондов, созданных во исполнение ч. 3 ст. 24 Закона Украины от 14.10.2014 №1698-VII «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» с изменениями и дополнениями, ч. 2 ст. 32 Закона Украины от 28.01.2021 №1150-IX «О Бюро экономической безопасности Украины» с изменениями и дополнениями и ч. 4 ст. 17 разд. II Закона Украины от 12.11.2015 №794-VIII "О Государственном бюро расследований" с изменениями и дополнениями.

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