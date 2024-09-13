В Минюсте объяснили, как правильно составить апелляционную жалобу и какие сроки ее подачи

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим ее или представителем такого лица.

В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, что такое апелляционная жалоба, как правильно составить апелляционную жалобу и каковы сроки ее подачи.

Апелляционная жалоба – это разновидность процессуального документа, который имеет вид специального заявления, согласно которому одна из сторон судебного дела (или заинтересованное лицо) обжалует решение или определение суда первой инстанции в апелляционном суде.

Апелляционную жалобу можно подать решения и определения суда первой инстанции.

Для чого потрібна апеляційна скарга?

Юридичні та фізичні особи подають апеляційну скаргу з метою оскарження рішень та ухвал судів першої інстанції, якщо вважають, що їхні права були порушені та не поновлені цим судом.

Як скласти апеляційну скаргу?

Апеляційна скарга подається в письмовій формі.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери засобів зв’язку та електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, які оскаржуються і назва суду, який його ухвалив;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів із поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, яке оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

- повноваження представника;

- копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, якщо така скарга та додані матеріали подаються до суду в електронній формі через електронний кабінет. У разі подання скарги та доданих матеріалів в електронній формі через електронний кабінет до неї додаються докази надсилання її копії та копій доданих матеріалів іншим учасникам справи;

- документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку та розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Які терміни подачі апеляційної скарги?

В цивільному судочинстві та адміністративному судочинстві:

● Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення.

● Скаргу на ухвалу суду першої інстанції потрібно подати протягом 15 днів із дня її проголошення.

В господарському судочинстві:

● Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції може бути подана протягом 20 днів із дня його проголошення.

● Скаргу на ухвалу суду першої інстанції потрібно подати протягом 10 днів із дня її проголошення.

Як подати апеляційну скаргу?

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі «Електронний суд».

Що робити, якщо пропустив строк подання апеляційної скарги?

Одночасно з апеляційною скаргою потрібно подати заяву з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якій обґрунтувати поважність причин пропущення строку та навести відповідні докази.

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