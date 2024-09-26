У Києві відкрили другий Центр рекрутингу української армії

Перший центр рекрутингу в Києві, відкритий 30 квітня, вже відвідали понад 2 800 осіб.

Джерело фото: Міноборони

У Києві відкрився другий Центр рекрутингу української армії. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Тепер громадяни можуть отримати всю необхідну інформацію та за бажанням рекрутуватися у приміщенні Дніпровської РВА. Також можна отримати консультації за телефоном: +38 (067) 130 1451.

«В центрі не роздаватимуть повістки. Кожен відвідувач зможе обрати собі посаду та військову частину згідно зі своїми побажаннями та цивільного досвіду», - наголосили у Міноборони.

У таких центрах кожен може дізнатися про доступні вакансії, необхідні кроки та документи для доєднання до Сил оборони.

У Міноборони відмітили, що перший центр рекрутингу в Києві, відкритий 30 квітня, вже відвідали понад 2 800 осіб. Загалом по Україні кількість відвідувачів перевищила цифру у 18 тисяч.

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