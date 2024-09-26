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В Киеве открыли второй Центр рекрутинга украинской армии

23:20, 26 сентября 2024
Первый центр рекрутинга в Киеве, открытый 30 апреля, уже посетили более 2 800 человек.
В Киеве открыли второй Центр рекрутинга украинской армии
Источник фото: Минобороны
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В Киеве открылся второй центр рекрутинга украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Теперь граждане могут получить всю необходимую информацию и при желании рекрутироваться в помещении Днепровской РВА. Также можно получить консультации по телефону: +38 (067) 130 1451.

«В центре не будут раздавать повестки. Каждый посетитель сможет выбрать себе должность и воинскую часть согласно своим пожеланиям и гражданскому опыту», - отметили в Минобороны.

В таких центрах каждый может узнать о доступных вакансиях, необходимых шагах и документах для присоединения к Силам обороны.

В Минобороны отметили, что первый центр рекрутинга в Киеве, открытый 30 апреля, уже посетили более 2 800 человек. В целом по Украине количество посетителей превысило цифру в 18 тысяч.

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