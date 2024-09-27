Инвесторы ценят окупаемость проектов больше, чем налоговые ставки, – заместитель министра экономики

По словам заместителя министра экономики, инвесторы ищут стабильность и качество, а не только низкие налоги.

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Заместитель Министра экономики Владимир Кузьо подчеркнул, что для инвесторов важнее окупаемость проектов, а не налоговые ставки. Он отметил, что ключевыми факторами для привлечения инвестиций является качество инфраструктуры, логистика и интеграция в глобальные цепи поставок.

В комментарии для УНН Кузьо объяснил, что инвесторы больше волнуются о возможности быстрого возврата своих вложений и стабильности функционирования бизнеса в международных цепях поставок. «На самом деле, для инвесторов важно показать финальную доходность их инвестиций. Они состоят из различных элементов, то есть основная точка инвесторов - какая окупаемость этих инвестиций и какой срок. Я бы не фокусировался на теме налогов - да, это важно, но больше инвесторов интересует, «что это за проект» и какой возврат на инвестицию их ждет», - отметил он.

Кузьо также добавил, что даже если налоговые ставки будут нулевыми, инвесторы не сделают вложений без четкого понимания окончательной прибыли. «Если даже будут «нулевые» налоги в стране, но не будет четкого бизнес-плана и не будет куда инвестировать и получать прибыль - инвесторы не придут. Им нужен энергетический ресурс и логистическая инфраструктура, будет ли их бизнес составляющей в глобальной цепи производства продукции, скорость ее вывоза из страны. Им важно, чтобы работали цепи поставок», - сказал он.

Он также акцентировал внимание на важности скорости таможенных процедур и развития инфраструктуры для привлечения инвестиций, что является критически важным для следующих этапов в создании добавленной стоимости.

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