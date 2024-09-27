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Інвестори цінують окупність проєктів більше, ніж податкові ставки, – заступник міністра економіки

07:18, 27 вересня 2024
За словами заступника міністра економіки, інвестори шукають стабільність та якість, а не лише низькі податки.
Інвестори цінують окупність проєктів більше, ніж податкові ставки, – заступник міністра економіки
Джерело фото: Flickr
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Заступник Міністра економіки Володимир Кузьо підкреслив, що для інвесторів важливішою є окупність проєктів, а не податкові ставки. Він зазначив, що ключовими факторами для залучення інвестицій є якість інфраструктури, логістика та інтеграція в глобальні ланцюги постачання.

У коментарі для УНН Кузьо пояснив, що інвестори більше хвилюються про можливість швидкого повернення своїх вкладень та стабільність функціонування бізнесу у міжнародних ланцюгах постачання. «Насправді, для інвесторів важливо показати фінальну дохідність їхніх інвестицій. Вони складаються з різних елементів, тобто основна точка інвесторів — яка окупність цих інвестицій та який термін. Я б не фокусувався на темі податків — так, це важливо, але більше інвесторів цікавить, «що це за проект» та яке повернення на інвестицію їх чекає», – зазначив він.

Кузьо також додав, що навіть якщо податкові ставки будуть нульовими, інвестори не зроблять вкладень без чіткого розуміння остаточного прибутку. «Якщо навіть будуть «нульові» податки в країні, але не буде чіткого бізнес-плану та не буде куди інвестувати та отримувати прибуток — інвестори не прийдуть. Їм потрібен енергетичний ресурс та логістична інфраструктура, чи буде їхній бізнес складовою в глобальному ланцюгу виробництва продукції, швидкість її вивезення з країни. Їм важливо, щоб працювали ланцюги постачання», – сказав він.

Він також акцентував увагу на важливості швидкості митних процедур та розвитку інфраструктури для залучення інвестицій, що є критично важливим для наступних етапів у створенні доданої вартості.

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