НСЗУ укладатиме договори з медзакладами на строк до трьох років

Медзаклади зможуть підписувати договори за Програмою медичних гарантій на період понад рік, але не більше ніж на три роки.

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Національна служба здоров'я України з 1 січня 2025 року зможе укладати договори з медзакладами строком до трьох років. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Таким чином запроваджуємо середньострокове контрактування. Сьогодні Уряд прийняв відповідні законодавчі зміни, які дають можливість медзакладам підписувати договори за Програмою медичних гарантій на період понад рік, але не більше ніж на три роки», - зазначив він.

За його словами, робота над цією ініціативою тривала вже давно, адже однорічне планування має певні недоліки, зокрема: стислі терміни для укладення договорів, дублювання попередніх угод на аналогічні пакети медичних послуг (близько 95 %), перевірка одних і тих самих документів.

Ляшко відмітив, що неодноразово обговорював запровадження середньострокового контрактування з керівниками лікарень під час робочих відряджень. Також це питання порушували голови громад на засіданні Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України навесні цього року.

«Переконаний, такий підхід зробить роботу медзакладів більш ефективною та зменшить адміністративне навантаження», - повідомив очільник МОЗ.

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