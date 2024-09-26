У парламенті триває робота над законопроектом про угоди зі слідством у корупційних справах

Триває робота над законопроектом стосовно удосконалення процедури звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом укладення угод зі слідством.

Джерело фото: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності

26 вересня на базі парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності відбулося засіданні робочої групи з обговорення законопроекту 12039 стосовно угод зі слідством для осіб, підозрюваних чи обвинувачених у корупційних злочинах.

У засіданні взяли участь представники Офісу Генпрокурора, керівник САП Олександр Клименко, заступник директора НАБУ Поліна Лисенко, заступник директора ДБР Олександр Соколов, суддя ВАКС Маркіян Галабала, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду Геннадій Зеленов, заступник начальника ГСУ Національної поліції України Артем Шевчишен та інші.

Як зазначили у комітеті, керівник САП підтримує ідею вдосконалення інституту угод про визнання винуватості і наголосив, що зміни, запропоновані законопроектом є доречними.

Поліна Лисенко наголосила, що запропоновані зміни є актуальними та важливими для підвищення ефективності виконання завдань кримінального судочинства.

Народні депутати України, керівники відповідних відомств домовились про подальшу роботу над проектом з урахуванням висловлених пропозицій під час засідання робочої групи.

В свою чергу, віце-прем’єр-міністр – міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що проект не суперечить цілям Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та враховує рекомендації Європейської Комісії щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли нову версію законопроекту про звільнення від перспективи тюрми підозрюваних чи обвинувачених у корупції осіб шляхом укладення угод зі слідством. Якщо попередній законопроект 11340 дістав багато критики громадськості, то цей проект отримав схвалення від громадських антикорупційних організацій. Також, як раніше пояснювала голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, новий механізм угод зі слідством — це зобов'язання перед ЄС, від виконання якого залежить отримання щонайменше 350 мільйонів євро фінансової допомоги у бюджет.

Новий законопроект 12039 зареєстрували у парламенті 17 вересня народні депутати Давид Арахамія, Анастасія Радіна, Олександра Устінова, Сергій Іонушас та інші.

Автори нового законопроекту пропонують, щоб угоду зі слідством міг укласти навіть організатор корупційного злочину.

А саме така угода з організатором може бути укладена у разі сукупності двох умов:

викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи чи осіб у вчиненні корупції, та якщо інформація щодо вчинення корупції буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового відшкодування організатором завданого збитку або заподіяної шкоди – якщо такі збитки або шкода були завдані (ця нова підстава укладення угоди буде визначена у п. 2 ч. 4 ст. 469);

та за умови викриття ним іншого організатора корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Також проектом пропонується доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу нормами, які передбачають, що додаткове покарання у виді штрафу може бути призначене у разі, коли воно не передбачено в санкції статті, виключно у випадку затвердження судом угоди про визнання винуватості у корупції.

Як пропонують автори, розмір штрафу для корупціонерів буде визначатися судом у таких межах:

від 340 000 грн до 2 040 000 грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 2 040 000 грн до 4 590 000 грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 4 590 000 грн до 102 000 000 грн - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до статті 65 КК та доповнити Кримінальний кодекс статтею про можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, у випадках укладання угоди про визнання винуватості щодо корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Нижче наводимо порівняльну таблицю змін.

Джерело фото: Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності

Автор: Наталя Мамченко

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