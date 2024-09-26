В парламенте идет работа над законопроектом о соглашениях со следствием по коррупционным делам

Продолжается работа над законопроектом об усовершенствовании процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы путем заключения соглашений со следствием.

Источник фото: Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности

26 сентября на базе парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности состоялось заседание рабочей группы по обсуждению законопроекта 12039 о соглашениях со следствием для лиц, подозреваемых или обвиняемых в коррупционных преступлениях.

В заседании приняли участие представители Офиса Генпрокурора, руководитель САП Александр Клименко, заместитель директора НАБУ Полина Лысенко, заместитель директора ГБР Александр Соколов, судья ВАКС Маркиян Галабала, заместитель руководителя департамента аналитической и правовой работы аппарата Верховного Суда Геннадий Зеленов, заместитель начальника ГСУ Национальной полиции Артем Шевчишен и другие.

Как отметили в комитете, руководитель САП поддерживает идею совершенствования института соглашений о признании виновности и подчеркнул, что изменения, предложенные законопроектом, уместны.

Полина Лысенко подчеркнула, что предложенные изменения актуальны и важны для повышения эффективности выполнения задач уголовного судопроизводства.

Народные депутаты Украины, руководители соответствующих ведомств договорились о дальнейшей работе над проектом с учетом высказанных предложений во время заседания рабочей группы.

В свою очередь, вице-премьер-министр – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что проект не противоречит целям Соглашения об ассоциации, другим международным обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и учитывает рекомендации Европейской Комиссии по повышению эффективности заключения соглашений о признании виновности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли новую версию законопроекта об освобождении от перспективы тюрьмы подозреваемых или обвиняемых в коррупции лиц путем заключения соглашений со следствием. Если предыдущий законопроект 11340 получил много критики общественности, то этот проект получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций. Также, как ранее объясняла председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, новый механизм соглашений со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет.

Новый законопроект 12039 года зарегистрировали в парламенте 17 сентября народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Александра Устинова, Сергей Ионушас и другие.

Авторы нового законопроекта предлагают, чтобы соглашение со следствием мог заключить даже организатор коррупционного преступления.

А именно такое соглашение с организатором может быть заключено в случае совокупности двух условий:

разоблачение подозреваемым или обвиняемым другого лица или лиц в совершении коррупции, и если информация о совершении коррупции будет подтверждена доказательствами, и при полном или частичном возмещении организатором причиненного ущерба или причиненного вреда – если такой ущерб или ущерб был причинен (это новое основание будет определено в п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК);

и при разоблачении им другого организатора коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.

Также проектом предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса нормы, предусматривающие, что дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции статьи, исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в коррупции.

Как предлагают авторы, размер штрафа для коррупционеров будет определяться судом в следующих пределах:

от 340 000 грн до 2 040 000 грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

от 2 040 000 грн до 4 590 000 грн – в случае совершения тяжкого преступления;

от 4 590 000 грн до 102 000 000 грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 65 УК и дополнить Уголовный кодекс статьей о возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случаях заключения соглашения о признании виновности в отношении коррупционных уголовных преступлений или уголовных преступлений, связанных с коррупцией.

Ниже приводим сравнительную таблицу изменений.

Источник фото: Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности

Автор: Наталя Мамченко

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