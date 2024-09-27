Оглашение содержания документов в судебном заседании прокурором, а не председательствующим судьей, не является нарушением УПК – Верховный Суд

УПК не содержит требования о необходимости оглашения документов именно председательствующим судьей – позиция Верховного Суда.

Уголовный процессуальный кодекс не содержит требования о необходимости оглашения документов именно председательствующим судьей.

Оглашение содержания документов в судебном заседании прокурором, а не председательствующим судьей, если им было предложено сторонам объявить документы, которые они считают необходимым исследовать, не является нарушением принципа непосредственности исследования доказательств. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 5 августа 2024 года по делу №285/1131/15-к.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 121 УК. В кассационной жалобе защитник отмечает нарушение судом принципа непосредственности исследования доказательств, в том числе документов, поскольку их содержание объявлялось в судебном заседании прокурором, а не председательствующим.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил решение судов предыдущих инстанций в части решения гражданского иска и назначил новое рассмотрение производства в этой части в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

В обоснование позиции КУС обратил внимание, что УПК не содержит требования о необходимости объявления документов именно председательствующим судьей.

Так, ст. 358 УПК определен порядок исследования документов в ходе судебного разбирательства. В частности, в ч. 1 настоящей статьи указано, что протоколы следственных (розыскных) действий и другие приобщенные к материалам уголовного производства документы, если в них изложены или удостоверены сведения, имеющие значение для установления фактов и обстоятельств уголовного производства, должны быть объявлены в судебном заседании по инициативе суда или по ходатайству участников судебного производства и предъявлены для ознакомления участникам судебного производства, а в случае необходимости – также другим участникам уголовного производства.

Как видно из аудиозаписи судебного заседания, когда судом исследовались документы в судебном заседании, председательствующим было предложено сторонам огласить документы, которые они считают необходимым исследовать, после чего прокурором были объявлены доказательства стороны обвинения в соответствии с перечнем, приобщенным к производству.

В таких обстоятельствах КУС не видит нарушений судом принципа непосредственности исследования доказательств. Кроме этого, указанные документы были предварительно открыты стороне защиты, то есть их содержание было известно стороне защиты.

Автор: Наталя Мамченко

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