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Глава Минфина Канады убеждена, что Украина в ближайшее время начнет получать средства от замороженных активов рф

17:08, 26 сентября 2024
Христя Фриланд отметила, что в настоящее время в этом вопросе идет обсуждение технических моментов.
Глава Минфина Канады убеждена, что Украина в ближайшее время начнет получать средства от замороженных активов рф
Источник фото: THE CANADIAN PRESS/Justin Tang
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Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что она уверена, что вопрос о получении Украиной средств от замороженных активов рф движется вперед. Об этом пишет POLITICO.

«Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы», - сказала Фриланд в интервью подкасту «Power Play». «На данный момент мы говорим о технических моментах».

Как писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила, что пока непонятно, как Украина может получить 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что тормозит договоренности между США и ЕС по кредиту Украины на $50 млрд из российских активов.

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