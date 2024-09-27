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Суды опередили по добропорядочности правительство и парламент – результаты опроса

08:20, 27 сентября 2024
Опрошенные оценили добропорядочность судов лучше, чем добропорядочность в Кабмине и Верховной Раде.
Суды опередили по добропорядочности правительство и парламент – результаты опроса
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Суды заняли невысокое, но выше по рейтингу, чем правительство и парламент, место в опросе социологической группы «Рейтинг», посвященном представлению граждан о добропорядочности.

Так, суды получили среднее значение в оценке добропорядочности 3,7, тогда как Кабмин – 3,3, а Верховная Рада – 2,9.

При этом среди группы опрошенных 18-35 лет суды получили рейтинг 4,6, в то время как в категории 51+ лет – 3,2.

Примечательно также, что граждане включают в понятие добропорядочности, кроме порядочности, опыт и компетентность, а также «ум и образованность».

Так, в тройке характеристик порядочность получила оценку 60, опыт и компетентность – 51, а ум и образованность – 46. Уже после этих идут такие характеристики, как неподкупность (37), патриотизм (36) и простота, близость к людям (30).

Опрос проводился 20-23 сентября 2024 путем телефонных интервью из 1000 респондентов.

Автор: Наталя Мамченко 

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