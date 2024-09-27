Суди випередили за доброчесністю уряд і парламент – результати опитування

Опитані оцінили доброчесність судів краще, ніж доброчесність в Кабміні та Верховній Раді.

Суди зайняли невисоке, але вище за рейтингом, ніж уряд та парламент, місце в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг», присвяченому уявленню громадян про доброчесність.

Так, суди отримали середнє значення в оцінці доброчесності 3,7, тоді як Кабмін – 3,3, а Верховна Рада – 2,9.

При цьому серед групи опитаних 18-35 років суди отримали рейтинг 4,6, тоді як у категорії 51+ років – 3,2.

Прикметно також, що громадяни включають до поняття доброчесності, крім порядності, досвід і компетентність, а також «розум і освіченість».

Так, у трійці характеристик порядність отримала оцінку 60, досвід і компетентність – 51, а розум і освіченість – 46. Вже після цих йдуть такі характеристики, як непідкупність (37), патріотизм (36) та «простота, близькість до людей» (30).

Опитування проводилося 20-23 вересня 2024 року шляхом телефонних інтерв’ю з 1000 респондентів.

Автор: Наталя Мамченко

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