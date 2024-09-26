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Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти російських суден у секторі СПГ

19:50, 26 вересня 2024
Лондон застосував санкції до компаній та суден, пов’язаних з російським скрапленим газом.
Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти російських суден у секторі СПГ
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Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу (СПГ), зокрема в рамках проєкту «Арктик СПГ 2». Про це повідомляє пресслужба британського уряду, пише «Інтерфакс-Україна».

«Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден безпосередньо проти суден, що перевозять СПГ. Сьогоднішні дії є продовженням спільних зусиль із союзниками щодо припинення спроб Росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв - найважливішого джерела фінансування війни Путіна в Україні», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказується, що росія планує збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%, що також стало причиною для нових санкцій. Серед суден, на які накладено санкції, - «Піонер», «Асьян Енерджі», «Нова енерджі», «Північне небо» та SCF LA PEROUSE. Також під санкції потрапили компанії, пов’язані з цими суднами, зокрема OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC.

З початку року Великобританія вже запровадила санкції проти «Арктик СПГ 2» разом із союзниками у США та ЄС. Після цих заходів проєкт змушений був скоротити виробництво. Британський уряд підтвердив свою рішучість продовжувати блокувати джерела фінансування для Росії, залученої в незаконну війну в Україні.

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