Великобритания ввела новые санкции против пяти российских судов в секторе СПГ

Лондон применил санкции к компаниям и судам, связанным с российским сжиженным газом.

Великобритания объявила о введении санкций против пяти судов и двух компаний, работающих в российском секторе сжиженного природного газа (СПГ), в частности в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, пишет «Интерфакс-Украина».

«Это первый случай, когда Великобритания использует свои новые полномочия по спецификации судов непосредственно против судов, перевозящих СПГ. Сегодняшние действия являются продолжением совместных усилий с союзниками по пресечению попыток россии увеличить свои будущие доходы от продажи энергоносителей - важнейшего источника финансирования войны Путина в Украине», - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%, что также стало причиной для новых санкций. Среди судов, на которые наложены санкции, - «Пионер», «Асьян Энерджи», «Новая энерджи», «Северное небо» и SCF LA PEROUSE. Также под санкции попали компании, связанные с этими судами, в частности OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC.

С начала года Великобритания уже ввела санкции против «Арктик СПГ 2» вместе с союзниками в США и ЕС. После этих мер проект вынужден был сократить производство. Британское правительство подтвердило свою решимость продолжать блокировать источники финансирования для россии, вовлеченной в незаконную войну в Украине.

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