Пенсионерам объяснили, можно ли пройти идентификацию, предъявив в сервисном центре ПФ паспорт в Дії

Сервисные центры ПФ для подтверждения личности посетителя могут принимать ID-карту.

Фото: 24tv.ua

Министерство социальной политики Украины объяснило, может ли пенсионер пройти идентификацию, предъявив в сервисном центре ПФУ е-паспорт в Дії.

Для того чтобы проверить, действительно ли выплату от государства получает именно то лицо, которому они назначены, получатели пенсий и социальных выплат периодически проходят физическую идентификацию (т.е. подтверждают свое лицо). Такая практика общепринята и действует в Украине на постоянной основе.

«Между Пенсионным фондом Украины и Министерством цифровой трансформации Украины действуют обмены электронными документами. Это означает, что сервисные центры ПФУ для подтверждения личности посетителя могут принимать е-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении «Дія». То есть для прохождения идентификации использовать свой е-паспорт в Дії можно», - заявили в ведомстве.

Добавим, в ПФ объяснили, можно ли сделать благотворительное пожертвование для пенсионера, который получает пенсию за выслугу лет.

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