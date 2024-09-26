На Курщине погиб 21-летний чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец

Назарий Гаврилец погиб, выполняя специальное задание на Курщине, за полтора месяца до своего 22-летия.

На Курщине трагически погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА Назарий Гаврилец. Об этом сообщил парламентский Комитет по вопросам молодежи и спорта.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели молодого спортсмена, чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца из Калушской громады, Ивано-Франковской области. Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области РФ. Назарий был старшим оператором группы специального назначения», - говорится в заявлении Комитета.

Назарий вступил в борьбу с врагом в 18 лет. «12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец погиб в бою, не дожив всего полтора месяца до своего 22-летия», - добавили в Комитете.

Искренние соболезнования родным, друзьям и близким Назария.

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