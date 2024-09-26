На Курщині загинув 21-річний чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

Назарій Гаврилець загинув, виконуючи спеціальне завдання на Курщині, за півтора місяця до свого 22-річчя.

На Курщині трагічно загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА Назарій Гаврилець. Про це повідомив парламентський Комітет з питань молоді та спорту.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель молодого спортсмена, чемпіона України з ММА Назарія Гаврильця з Калуської громади, Івано-Франківської області. Назарій віддав своє життя, виконуючи спеціальне завдання на території Курської області рф. Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення», – йдеться у заяві Комітету.

Назарій вступив у боротьбу з ворогом у 18 років. «12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець загинув у бою, не доживши лише півтора місяця до свого 22-річчя», – додали в Комітеті.

Щирі співчуття рідним, друзям та близьким Назарія.

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