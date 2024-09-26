Жінка, яка вбила свого співмешканця під час самооборони, постане перед судом

Жінка ножем завдала потерпілому один удар в область грудної клітини.

У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт відносно жінки за фактом умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у червні цього року між 56-річною жінкою та її співмешканцем за місцем їх спільного проживання виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік погрожував їй ножем.

«З метою запобігання його насильницьким діям, реально сприймаючи при цьому загрозу своєму здоров’ю та усвідомлюючи явну невідповідність спричиненої їй шкоди небезпеці посягання, жінка, перевищуючи межі необхідної оборони, підняла з підлоги ніж та нанесла потерпілому один удар в область грудної клітини», - повідомили у прокуратурі.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 43-річний потерпілий помер на місці вчинення злочину.

У прокуратурі додали, що жінці загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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