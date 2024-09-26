Женщина, убившая своего сожителя при самообороне, предстанет перед судом

Женщина ножом нанесла потерпевшему один удар в область грудной клетки.

В Черкассах в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины по факту умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в июне этого года между 56-летней женщиной и ее сожителем по месту их совместного проживания возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина угрожал ей ножом.

«В целях предотвращения его насильственных действий, реально воспринимая при этом угрозу своему здоровью и осознавая явное несоответствие причиненного ей вреда опасности посягательства, женщина, превышая пределы необходимой обороны, подняла с пола нож и нанесла пострадавшему один удар в область грудной клетки», - сообщили в прокуратуре.

В результате полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший скончался на месте совершения преступления.

В прокуратуре добавили, что женщине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы сроком до двух лет.

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