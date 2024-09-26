Андрей Ермак и глава МИД Китая обсудили «перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне»

Украинские чиновники провели переговоры с министром иностранных дел Китая.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров стороны обсудили «перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне».

Андрей Ермак выразил благодарность Китаю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув важность сотрудничества между государствами в свете современных вызовов.

«Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне», - отметил Ермак в своей заметке.

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