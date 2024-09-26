Андрій Єрмак та очільник МЗС Китаю обговорили «перспективи подальших контактів на найвищому рівні»

Українські високопосадовці провели переговори з міністром закордонних справ Китаю.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. У ході переговорів сторони обговорили «перспективи подальших контактів на найвищому рівні».

Андрій Єрмак висловив подяку Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підкресливши важливість співпраці між державами у світлі сучасних викликів.

«Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Подякував Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні», – зазначив Єрмак у своєму дописі.

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