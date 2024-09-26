Пенсіонерам пояснили, чи можна пройти ідентифікацію, пред'явивши в сервісному центрі ПФ паспорт у Дії

Сервісні центри ПФ для підтвердження особи відвідувача можуть приймати ID-картку.

Фото: 24tv.ua

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи може пенсіонер пройти ідентифікацію, пред'явивши в сервісному центрі ПФУ е-паспорт у «Дії».

Для того, щоб щоб перевірити, чи дійсно виплату від держави отримує саме та особа, якій вони призначені, отримувачі пенсій та соціальних виплат періодично проходять фізичну ідентифікацію (тобто підтверджують свою особу). Така практика є загальноприйнятою і діє в Україні на постійній основі.

«Між Пенсійний фонд України та Міністерство цифрової трансформації України діють обміни електронними документами. Це означає, що сервісні центри ПФУ для підтвердження особи відвідувача можуть приймати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку «Дія». Тобто для проходження ідентифікації використати свій е-паспорт у «Дії» можна», - заявили у відомстві.

Додамо, у ПФ пояснили, чи можна зробити благодійну пожертву для пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років.

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