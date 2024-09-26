Глава Мінфіну Канади переконана, що Україна найближчим часом почне отримувати кошти від заморожених активів рф

Христя Фріланд зазначила, що наразі в цьому питанні триває обговорення технічних моментів.

Джерело фото: THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що вона впевнена, що питання щодо отримання Україною коштів від заморожених активів рф рухається вперед. Про це пише POLITICO.

«Я дуже впевнена, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями», — сказала Фріланд в інтерв’ю подкасту «Power Play». «На даний момент ми говоримо про технічні моменти».

Як писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що наразі незрозуміло, як Україна може отримати 50 мільярдів доларів з доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що гальмує домовленості між США та ЄС на кредит Україні на $50 млрд з російських активів.

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