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Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд

09:00, 27 вересня 2024
КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею – позиція Верховного Суду.
Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд
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Кримінальний процесуальний кодекс не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею.

Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, якщо ним було запропоновано сторонам оголосити документи, які вони вважають за необхідне дослідити, не є порушенням судом принципу безпосередності дослідження доказів. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 5 серпня 2024 року по справі №285/1131/15-к.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим та засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 121 КК. У касаційній скарзі захисник зазначає про порушення судом принципу безпосередності дослідження доказів, зокрема документів, оскільки їх зміст оголошувався в судовому засіданні прокурором, а не головуючим.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині вирішення цивільного позову і призначив новий розгляд провадження в цій частині в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

В обґрунтування позиції ККС звернув увагу, що КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею.

Так, ст. 358 КПК визначено порядок дослідження документів під час судового розгляду. Зокрема у ч. 1 цієї статті зазначено, що протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження та пред’явлені для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження.

Як убачається з аудіозапису судового засідання, коли судом досліджувались документи в судовому засіданні, головуючим було запропоновано сторонам оголосити документи, які вони вважають за необхідне дослідити, після чого прокурором було оголошено докази сторони обвинувачення відповідно до переліку, які були долучені до провадження.

За таких обставин ККС не вбачає порушень судом принципу безпосередності дослідження доказів. Крім цього, зазначені документи були попередньо відкриті стороні захисту, тобто їх зміст був стороні захисту відомий.

Автор: Наталя Мамченко

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Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд

КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею – позиція Верховного Суду.

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