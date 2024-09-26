НСЗУ будет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет

Медучреждения смогут подписывать договоры по Программе медицинских гарантий на период более года, но не более чем на три года.

Источник фото: Getty Images

Национальная служба здоровья Украины с 1 января 2025 сможет заключать договоры с медучреждениями сроком до трех лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Таким образом, вводим среднесрочное контрактирование. Сегодня Правительство приняло соответствующие законодательные изменения, позволяющие медучреждениям подписывать договоры по Программе медицинских гарантий на период более года, но не более чем на три года», - отметил он.

По его словам, работа над этой инициативой продолжалась уже давно, ведь годовое планирование имеет определенные недостатки, в частности: сжатые сроки для заключения договоров, дублирование предварительных соглашений на аналогичные пакеты медицинских услуг (около 95%), проверка одних и тех же документов.

Ляшко отметил, что неоднократно обсуждал введение среднесрочного контрактирования с руководителями больниц во время рабочих командировок. Также этот вопрос поднимали главы общин на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины весной этого года.

«Убежден, такой подход сделает работу медучреждений более эффективной и уменьшит административную нагрузку», - сообщил глава Минздрава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.