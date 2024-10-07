В Україну намагались ввезти продукцію Apple, Huawei та Samsung на понад 1 млн грн

41-річний чоловік намагався ввезти телефони, планшети, смарт-годинники та аксесуари.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що через «Ягодин» мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти в Україну майже 80 мобільних пристроїв.

Чоловік намагався незаконно перемістити через кордон продукцію Apple, Huawei та Samsung, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень.

Під час огляду рейсового автобуса, який слідував з-за кордону до Кривого Рогу, оглядова група виявила серед особистих речей одного з пасажирів, 41-річного жителя Львівської області, коробки з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками та аксесуарами до них, які чоловік встановленим порядком не задекларував.

«Виявлену продукцію у кількості 78 одиниць вилучили співробітники митниці», - додали у повідомленні.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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