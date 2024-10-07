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В Украину пытались ввезти продукцию Apple, Huawei и Samsung более чем на 1 млн грн

22:54, 7 октября 2024
41-летний мужчина пытался ввезти телефоны, планшеты, смарт-часы и аксессуары.
В Украину пытались ввезти продукцию Apple, Huawei и Samsung более чем на 1 млн грн
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что через «Ягодин» житель Львовщины пытался незаконно ввезти в Украину около 80 мобильных устройств.

Мужчина пытался незаконно переместить через границу продукцию Apple, Huawei и Samsung, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.

Во время осмотра рейсового автобуса, следовавшего из-за границы в Кривой Рог, группа обнаружила среди личных вещей одного из пассажиров, 41-летнего жителя Львовской области, коробки с мобильными телефонами, планшетами, смарт-часами и аксессуарами к ним, которые мужчина установленным порядком не задекларировал.

«Обнаруженную продукцию в количестве 78 единиц изъяли сотрудники таможни», – добавили в сообщении.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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