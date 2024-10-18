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На Нікопольщині жінка пропонувала ворожіння та вкрала сережки у бабусі біля церкви

07:18, 18 жовтня 2024
Затримано жінку, що пограбувала 75-річну пенсіонерку на вулиці Покрова.
На Нікопольщині жінка пропонувала ворожіння та вкрала сережки у бабусі біля церкви
Джерело фото: PoliceDniproRegion
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Правоохоронці Нікопольщини затримали жінку, підозрювану у пограбуванні 75-річної пенсіонерки. Інцидент стався 15 жовтня близько 12:00 на вулиці Шатохіна в місті Покров. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

За даними поліції, потерпіла повідомила, що до неї підійшла незнайома жінка і запропонувала "поворожити". Коли пенсіонерка відмовила, зловмисниця зірвала з її вух золоті сережки. Попри прохання повернути прикраси, злодійка проігнорувала слова жертви та втекла з місця події.

Пенсіонерка змогла надати детальний опис злочинниці та викрадених сережок. Оперативники кримінальної поліції відділення поліції №2 Нікопольського районного управління швидко знайшли та затримали підозрювану. Нею виявилася 42-річна місцева мешканка, яка вже мала досвід судимостей за майнові злочини.

Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона здала золоті прикраси до місцевого ломбарду, але поліцейські змогли повернути їх власниці.

16 жовтня слідчі повідомили затриманій про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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поліція крадіжка

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