Практика судов
  1. В Украине

На Никопольщине женщина предлагала гадания и украла серьги у бабушки возле церкви

07:18, 18 октября 2024
Задержана женщина, ограбившая 75-летнюю пенсионерку на улице Покрова.
На Никопольщине женщина предлагала гадания и украла серьги у бабушки возле церкви
Источник фото: PoliceDniproRegion
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители Никопольщины задержали женщину, подозреваемую в ограблении 75-летней пенсионерки. Инцидент произошел 15 октября около 12:00 на улице Шатохина в городе Покров. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

По данным полиции, потерпевшая сообщила, что к ней подошла незнакомая женщина и предложила «погадать». Когда пенсионерка отказала, злоумышленница сорвала с ее ушей золотые серьги. Несмотря на просьбу вернуть украшения, воровка проигнорировала слова жертвы и скрылась с места происшествия.

Пенсионерка смогла предоставить детальное описание преступницы и похищенных сережек. Оперативники криминальной полиции отделения полиции №2 Никопольского районного управления быстро нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя местная жительница, которая уже имела опыт судимостей за имущественные преступления.

Женщину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она сдала золотые украшения в местный ломбард, но полицейские смогли вернуть их владелице.

16 октября следователи сообщили задержанной о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция кража

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГП «Документ» затягивает более чем на полгода выдачу паспортов украинцам за границей

В госпредприятии «Документ» Государственной миграционной службы на середину октября не выдали уже изготовленные загранпаспорта гражданам, которые обратились с соответствующими пакетами документов в начале весны.

Ирина Мудрая: «Одним из стратегических вопросов является создание Высшего суда по публично-правовым спорам», интервью – часть вторая

Среди краткосрочных мероприятий в проекте Стратегии мы рассматриваем создание Высшего суда по публично-правовым спорам, а среднесрочных – проведение конкурса на занятие должностей судей Киевского городского окружного административного суда – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Суды не являются подконтрольными Госаудитслужбе учреждениями – суд признал противоправным и отменил решение Аудитслужбы о проверке суда

Органы исполнительной власти, в том числе и Госаудитслужба, не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля над деятельностью органов судебной власти – суд рассмотрел иск Запорожского окружного административного суда.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что Алексей Олейник уволен с административной должности главы Хмельницкой областной прокуратуры по его собственному желанию.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты 17 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 9 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності