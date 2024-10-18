На Никопольщине женщина предлагала гадания и украла серьги у бабушки возле церкви

Задержана женщина, ограбившая 75-летнюю пенсионерку на улице Покрова.

Источник фото: PoliceDniproRegion

Правоохранители Никопольщины задержали женщину, подозреваемую в ограблении 75-летней пенсионерки. Инцидент произошел 15 октября около 12:00 на улице Шатохина в городе Покров. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

По данным полиции, потерпевшая сообщила, что к ней подошла незнакомая женщина и предложила «погадать». Когда пенсионерка отказала, злоумышленница сорвала с ее ушей золотые серьги. Несмотря на просьбу вернуть украшения, воровка проигнорировала слова жертвы и скрылась с места происшествия.

Пенсионерка смогла предоставить детальное описание преступницы и похищенных сережек. Оперативники криминальной полиции отделения полиции №2 Никопольского районного управления быстро нашли и задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя местная жительница, которая уже имела опыт судимостей за имущественные преступления.

Женщину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она сдала золотые украшения в местный ломбард, но полицейские смогли вернуть их владелице.

16 октября следователи сообщили задержанной о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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