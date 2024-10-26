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В Україні планують ввести обов'язкові відрахування від зарплати на майбутню пенсію

10:35, 26 жовтня 2024
В Україні планують запровадити обов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.
В Україні планують ввести обов'язкові відрахування від зарплати на майбутню пенсію
Джерело фото: news.dtkt.ua
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Міністерство соціальної політики України представило законопроєкт «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», який передбачає запровадження обов'язкових платежів до державних або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

За даними Федерації професійних спілок України, проект закону пропонує зменшити ставку Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 22% до 17% у перший рік впровадження, до 16% у другий рік, а з третього року — до 15%.

Обов’язковий накопичувальний внесок для працівників складе 1% від бази нарахування в перший рік, 2% — у другий, та 3% — у третій рік і надалі. Працівники також матимуть можливість сплачувати додатковий накопичувальний внесок в аналогічних пропорціях.

Для роботодавців обов’язковий накопичувальний внесок становитиме 1% у перший, 2% у другий і 3% у третій рік. З четвертого року, якщо працівник сплачує додатковий внесок, роботодавець виділяє частину єдиного внеску на накопичувальний внесок.

Самозайняті особи також зобов'язані сплачувати накопичувальні внески: 1% у перший рік, 2% у другий і 3% у третій рік. Накопичувальні внески для працівників і додаткові внески не вважаються єдиним внеском.

Несплата або несвоєчасна сплата внесків буде каратися штрафом у розмірі 20% від суми, що не була сплачена вчасно. Базою для нарахування накопичувальних внесків є загальна сума заробітної плати працівника, яка включає основну та додаткову заробітну плату, а також заохочувальні виплати. Накопичувальний внесок не підлягає оподаткуванню.

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