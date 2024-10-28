Електронні сигарети з ЄС на понад 15 млн грн — працівники БЕБ зупинили контрабанду

Товар продавали через месенджер, а замовлення споживачі отримували поштою.

Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, яка організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС, повідомляє БЕБ.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в Телеграм.

Замовлення кінцевим споживачам відправлялось поштою.

В результаті обшуків на території Київської та Івано-Франківської областей в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники Бюро вилучили понад 27 000 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн.

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