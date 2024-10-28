Электронные сигареты из ЕС более чем на 15 млн грн — работники БЭБ остановили контрабанду

Товар продавали через мессенджер, а заказы потребители получали по почте.

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавшую перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося на территории одной из стран ЕС, сообщает БЭБ.

Одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в Телеграм.

Заказ конечным потребителям отправлялся по почте.

В результате обысков на территории Киевской и Ивано-Франковской областей в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов сотрудники Бюро изъяли более 27 000 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д.

Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн.

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