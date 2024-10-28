Под Одессой зафиксирована новая вспышка африканской чумы

Это уже третий инцидент африканской чумы свиней в 2024 году.

Источник фото: pokr.otg.dp.gov.ua

В селе Августовка под Одессой зафиксирован новый случай африканской чумы свиней, что стало уже третьим таким инцидентом в этом году. Ранее опасную болезнь выявляли в Подольском и Белгород-Днестровском районах, сообщает Госпродпотребслужба.

«По состоянию на текущую дату проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, утвержден План мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания АЧС в населенном пункте Августовка. В неблагополучном пункте приняты все необходимые оздоровительные мероприятия, продолжаются мероприятия в зоне защиты и зоне надзора», - говорится в заявлении.

Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию и риск распространения возбудителя на другие территории, отмечается срочная необходимость внедрения дополнительных мер по повышению биобезопасности.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области обращается к населению: в случае выявления заболевания или гибели свиней необходимо безотлагательно сообщать в ветеринарные учреждения по месту жительства.

Ранее в части Полтавской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

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