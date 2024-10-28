Під Одесою зафіксовано новий спалах африканської чуми

Це вже третій інцидент африканської чуми свиней у 2024 році.

Джерело фото: pokr.otg.dp.gov.ua

У селі Августівка під Одесою зафіксовано новий випадок африканської чуми свиней, що стало вже третім таким інцидентом цього року. Раніше небезпечну хворобу виявляли у Подільському та Білгород-Дністровському районах, повідомляє Держпродспоживслужба.

«Станом на поточну дату проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджено План заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у населеному пункті Августівка. У неблагополучному пункті вжито всі необхідні оздоровчі заходи, тривають заходи у зоні захисту та зоні нагляду», — йдеться у заяві.

З огляду на складну епізоотичну ситуацію та ризик поширення збудника на інші території, наголошується на терміновій необхідності впровадження додаткових заходів з підвищення біобезпеки.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області звертається до населення: у разі виявлення захворювання або загибелі свиней необхідно невідкладно повідомляти ветеринарні установи за місцем проживання.

Раніше у частині Полтавської області ввели карантин через спалах африканської чуми свиней.

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