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Під Одесою зафіксовано новий спалах африканської чуми

20:32, 28 жовтня 2024
Це вже третій інцидент африканської чуми свиней у 2024 році.
Під Одесою зафіксовано новий спалах африканської чуми
Джерело фото: pokr.otg.dp.gov.ua
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У селі Августівка під Одесою зафіксовано новий випадок африканської чуми свиней, що стало вже третім таким інцидентом цього року. Раніше небезпечну хворобу виявляли у Подільському та Білгород-Дністровському районах, повідомляє Держпродспоживслужба.

«Станом на поточну дату проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджено План заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у населеному пункті Августівка. У неблагополучному пункті вжито всі необхідні оздоровчі заходи, тривають заходи у зоні захисту та зоні нагляду», — йдеться у заяві.

З огляду на складну епізоотичну ситуацію та ризик поширення збудника на інші території, наголошується на терміновій необхідності впровадження додаткових заходів з підвищення біобезпеки.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області звертається до населення: у разі виявлення захворювання або загибелі свиней необхідно невідкладно повідомляти ветеринарні установи за місцем проживання.

Раніше у частині Полтавської області ввели карантин через спалах африканської чуми свиней.

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Одеса

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