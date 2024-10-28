Прем’єр Словаччини Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про появу озброєної людини із зарядженим пістолетом на заході в Дуклі.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який в травні пережив замах на вбивство, повідомив, що його знову хотіли вбити. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Standard.

За словами Фіцо, друга спроба замаху сталася на початку жовтня у місті Дукля, коли там проводилися заходи з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", – розповів Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня Роберт Фіцо пережив замах — в нього стріляли. Поліція Словаччини звинуватила у замаху письменника Юрая Цинтулу.

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