Практика судів
  1. У світі

Прем’єр Словаччини Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього

15:38, 28 жовтня 2024
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про появу озброєної людини із зарядженим пістолетом на заході в Дуклі.
Прем’єр Словаччини Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який в травні пережив замах на вбивство, повідомив, що його знову хотіли вбити. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Standard.

За словами Фіцо, друга спроба замаху сталася на початку жовтня у місті Дукля, коли там проводилися заходи з нагоди 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", – розповів Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня Роберт Фіцо пережив замах — в нього стріляли. Поліція Словаччини звинуватила у замаху письменника Юрая Цинтулу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Верховна Рада готується внести зміни до КПК про можливість обмежувати діяльність юросіб, що містить ризики тиску на бізнес

Народні обранці вирішили повернутися до розгляду законопроекту про обмеження діяльності юридичних осіб, який може бути використаний як тиск на бізнес.

Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Комітет рекомендував законопроект

Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів.

Люстраційні заборони, встановлені у 2014 році, більше не діють – що далі

Строки люстраційних обмежень на зайняття посад на державній службі та у правоохоронних органах втратили чинність через сплив строків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду